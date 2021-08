DÃ©nouement proche pour Kalimuendo

De nouveau attendu depuis une dizaine de jours suite à la signature de Lionel Messi au PSG, le dénouement est proche pour le retour, sous forme d'un nouveau prêt, d'Arnaud Kalimuendo à Lens. Les médias parisiens annoncent qu'un accord a été trouvé entre le PSG et le racing ce matin.

Kalimuendo souhaitait trouver du temps de jeu, qu'il n'aura de toute évidence pas dans la capitale. Plusieurs autres clubs, dont le LOSC, s'étaient positionnés. Il aurait donc choisi la continuité avec le maillot sang et or, sous lequel il a inscrit 7 buts la saison denrière. Du côté du racing, on espère aussi dégraisser le secteur offensif. Simon Banza, qui intéresse Brest, est le joueur le plus susceptible de trouver un nouveau point de chute.