Arnaud Kalimuendo vers un retour Ã  Lens

Arnaud Kalimuendo serait proche d'un retrour au RC Lens! Le joueur du Paris Saint-Germain avait été prêté la saison passée avec un bilan honorable de 7 buts en tant que 3ème attaquant dans la hiérarchie de Franck Haise.

Cette saison, il est apparu très spodariquement sous les ordres de Mauricio Pochettino. L'arrivée de Lionel Messi au PSG a mis fin à ses espoirs de se faire une place dans son groupe. En juin dernier, le RC Lens avait levé l'option d'achat du joueur pour 6M€. Le PSG avait alors utilisé sa contre-clause, empêchant le transfert définitif de "Kali" en reversant 1M€ cash au racing. L'attaquant international espoir est cependant resté dans les plans de la direction sportive sang et or. Saint-Etienne, et dans une moindre mesure le LOSC, sont aussi restés aux aguets durant l'été. Mais le dénouement devrait se faire rapidement en faveur d'un retour chez les Sang et Or, sous quelque forme que ce soit. Le plan comm' est tout cas lancé.

Cette saison, Franck Haise peut déjà compter sur pas moins de 6 attaquants: Ganago, Sotoca et Banza sont en pôle position. Wesley Saïd et Corentin Jean juste derrière. Enfin, le jeune Ibrahima Baldé, blessé, a vu son co-équipier de la National 2 Mohammed Cissé glaner du temps de jeu durant la préparation estivale. Arnaud Kalimuendo devrait donc venir chambouler l'ordre établit et peut-être même pousser vers la sortie certains noms.