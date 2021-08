KÃ©vin Danso trÃ¨s proche du RC Lens

Le transfert de Kevin Danso, défenseur central autrichien d'Ausbourg (Bundesliga), serait conclu.

Convoité depuis de nombreuses semaines, Danso (22 ans), est en passe d'arriver à Lens pour un montant de 5,5M€ auxquels s'ajouteraient les traditionnels bonus pouvant faire monter la note à environ 7M€.

Kevin Danso se montre plus expérimenté que les récentes recrues à ce poste (Medina, Badé la saison passée, Wooh cet été): 40 matchs de Bundesliga et une saison pleine à l'échelon inférieur avec Dusseldörf la saison passée, sans compter 6 sélections avec l'Autriche.

Mais à 22 ans, il s'agit aussi d'un prospect pour l'avenir. Kevin Danso est également allé au clash avec son club pour rejoindre Lens. On attendra donc l'officialisation par le racing.