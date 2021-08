ClÃ©ment Michelin transfÃ©rÃ© Ã  l'AEK AthÃ¨nes

Clément Michelin ne repassera pas par la case RC Lens après son escapade olympique. Il signe à l'AEK Athènes, en Grèce.

Un départ un peu surprise puisqu'hormis l'apparition dans le groupe contre l'Udinese de Brayann Pereira, le club ne dispose plus de doublure à Jonathan Clauss. L'arrivée d'un milieu droit polonais, Przemyslaw Frankowski, serait également dans les tuyaux. Du côté de Michelin, la rumeur s'est dévelopée rapidement au cours de la journée, et vient d'être confirmée par S. Charley de France Bleu Nord. On attends donc désormais une officialisation de l'un des deux clubs.