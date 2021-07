Deiver Machado est recrutÃ© par le RC Lens

Dans les tuyaux depuis quelque semaines, le transfert de Deiver Machado en provenance du Toulouse FC est désormais officiel! Le colombien signe pour trois ans.

Ce latéral gauche offensif vient apporter un plus sur le côté gauche de la défense, déjà bien fourni (Haïdara, Boura, Boli). Machado évolue néanmoins dans le rôle attendu par Franck Haise en tant que piston gauche. Le RC Lens tient donc peut-être là le penchant gaucher de Jonathan Clauss.

Deiver Machado est colombien et âgé de 27 ans. Entre la Colombie et Toulouse, il a évolué à La Gantoise (Belgique). La saison passée, il a effectué des performances remarquées avec le Téfécé, et comptait 5 passes décisives pour 1 but en 32 matchs de Ligue 2.

Le montant du transfert est estimé à 1.8M€, une somme jugée généralement insuffisante du côté des afficionados du TFC. Bon coup en perspective?