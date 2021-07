Le RC Lens recrute Mamadou Camara, milieu de l'AS Dakar

International U20 sénégalais, Mamadou Camara arrive en provenance de l'AS Dakar Sacré-Coeur, annonce le club via son site officiel. Agé de 19 ans, ce milieu gaucher est présenté comme "un profil apportant de la complémentarité" et son arrivée "dans une logique de post-formation".

Il faudra donc peut-être donner un peu de temps à ce jeune joueur avant de le voir évoluer en L1, même si son arrivée résout l'équation de la ligne du milieu de l'effectif lensois. Camara évoluait la saison passée en D2 sénégalaise, avec 12 matchs à son compteur pour 1 but et deux passes décisives. Les modalités du transfert n'ont pas été communiquées.