Wuilker Farinez reste lensois

La saison à peine terminée, place au mercato! La direction sportive lensoise commence pied au plancher en réglant un premier chantier, avec la ligne des gardiens de but. L'option d'achat de Wuilker Farinez a été levée, et le gardien international vénézuélien est donc officiellement lensois jusqu'en 2024.

Jean-Louis Leca et W. Farinez donc seront les deux gardiens principaux pour la saison prochaine. Ce dernier devrait postuler à plus de temps de jeu, voir à une place de titulaire, après une année d'adaptation où le piètre parcours des sang et or en Coupe de France ne lui a pas laisser beaucoup d'occasions de s'exprimer.

Derrière, le jeune Yannick Pandor devrait commencer la saison en tant que numéro 3. Thomas Vincensini, prêté à Bastia, ne sera pas prolongé.