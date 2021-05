Le RC Lens sur un espoir belge?

Le RC Lens continue de faire parler de lui pour le mercato, et il s'agit encore d'une recherche dans le secteur du milieu de terrain. Foot Mercato avance que le jeune espoir d'Hambourg, Amadou Onana, serait sur les tablettes de plusieurs clubs, dont le racing.

Il s'agit d'un jeune milieu défensif d'origine sénégalaise et qui évolue avec la sélection espoir belge. Arrivé à Hambourg en 2017, il a explosé cette saison en Bundesliga 2. Un championnat dans lequel Lens avait été piocher Jonathan Clauss il y a un an. Très athlétique à seulement 19 ans (1.95m), le joueur est annoncé comme box-to-box... un profil qui doublerait donc le poste de Seko Fofana.

Si l'intérêt du club se confirme, il faudra batailler pour s'attacher ses services : Le Napoli est aussi intéressé, de même qu'un autre club du "top 5" de Ligue 1 (probablement Monaco, via son club satellite du Cercle Bruges). Le montant d'un éventuel transfert pourrait se situer entre 5 et 7M d'euros, ajoute enfin Foot Mercato.