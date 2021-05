La rumeur Giroud...

Le mercato va démarrer très vite, alors que la fin de championat est tout aussi proche qu'incertaine en ce qui concerne une qualification européenne du RC Lens.



Le 10 Sports lance cependant un nom qui fait du bruit: Celui d'Olivier Giroud, que le RC Lens aurait tenté de sonder. Une rumeur aussi bruyante que difficile à voir se concrétiser. Le champion du monde dispose en effet d'approches de clubs plus huppés, dont Fenerbahçe, et ses exigences risquent de créer un déséquilibre dans la grille salariale du club. Et plus tôt le mois dernier, le même media lançait aussi le nom d'Eric Choupo-Moting...

A ce jeu, rappelons que l'année passée, le racing s'était intéressé à Enzo Crivelli, un autre attaquant puissant susceptible de concurrencer Florian Sotoca.

Impossible à faire alors que Lens, promu, ne pouvait offrir un challenge sportif à la hauteur de Basaksehir, qui avait été sacré champion de Turquie et était donc qualifié pour la Ligue des Champions cette année. Hors, cette saison, c'est une maigre 14ème place qui se profile avec un maintien pas encore acquis à deux journées de la clôture du championnat. Crivelli arrive aussi à un an de la fin de son contrat. Florian Ghisolfi relancera-t'il plutôt cette piste plus réaliste?