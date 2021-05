Mercato : LoÃ¯c BadÃ© suscitent les intÃ©rÃªts

Sans surprise après une première saison réussie en Ligue 1, Loïc Badé suscite de l'intérêt du côté de l'Espagne.

Le profil du jeune défenseur attire ainsi aujourd'hui les recruteurs du FC Séville, mais aussi de Villaréal. Plus tôt dans l'année, Foot Mercato et Téléfoot reportaient pêle-mêle un intérêt du Milan AC, de Leeds, ou, plus proche de nous, du Stade Rennais et de l'Olympique Lyonnais.



Il n'est pas étonnant de voir le nom de Badé lié à plusieurs clubs en cette période où les directions sportives finalisent leurs short-lists. Mais une concrétisation par une proposition ferme est encore très hypothétique, d'autant que le RC Lens ne sera probablement pas vendeur à moins d'une offre irrefusable. Un éventuel transfert devrait se chiffre entre 12 et 20M€.