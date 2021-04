Mercato: DÃ©jÃ  des noms !

La fin du championnat se rapprochant, et à la faveur de résultats dépassant très largement les attentes de début de saison, les premiers noms ont commencé à filtrer du côté de la cellule de recrutement de Florent Ghisolfi via France Bleu Nord.

Premier joueur au milieu de terrain, Yvan Neyou est un milieu à vocation défensive évoluant actuellement à Saint-Etienne. Auteur d'une saison très honorable avec déjà 26 matchs, il se dit que l'on prépare d'éventuels départs (Doucouré?), ou bien l'après-Cahuzac dans l'entrejeu lensois.

Autre joueur au milieu, et pas des moindres, Angelo Fulgini (photo), l'ancien valenciennois et valeur sûre du SCO d'Angers. Il est cependant très côté: Au moins 10M€ pour ce milieu à vocation plus offensive, qui viendrait concurrencer ou suppléer Gaël Kakuta. De quoi alimenter au passage la probabilité d'un départ de Tony Mauricio, peu utilisé jusqu'ici.

Enfin, le messin Farid Boulaya, dans la fleur de l'âge (28 ans), et qui réalise lui aussi une saison pleine comme l'atteste le classement du FC Metz. Cet international algérien s'inscrit dans le même registre que Fulgini, même s'il est également capable d'évoluer sur un côté.

Le chantier du mercato semble donc passer la seconde en vue, peut-être, d'un recrutement précoce (et réussi?) pour la seconde année consécutive. Seul hic, tout ces joueurs sont actuellement sous contrat, et leur valeur marchande pourrait tirer très sérieusement vers ou au-delà des 10M€...