Didier Desprez vers le Paris FC

Arrivant en fin de contrat et n'ayant pas le temps de jeu espéré, même en doublure, Didier Desprez va être libéré par le RC Lens pour s'engager au Paris FC.

Son nouveau contrat devrait courrir sur une durée d'un an et demi, et il devrait être la doublure de V. Demarconnay dans ce club qui joue les premiers rôles en Ligue 2 cette saison. Il y retrouvera donc Charles Boli, prêté depuis une semaine. Didier Desprez souhaitait, en début de saison, un rôle de doublure en Ligue 1. La saison dernière, il avait évolué à Drancy, en National, qu'il n'a pû sauver de la relégation.



En cas d'absence de Jean-Louis Leca ou Wuilker Farinez, cela devrait être le jeune Yannick Pandor qui occupera donc le rôle de troisième gardien. Ce dernier avait participé à toute la préparation estivale.

Source: Loïc Tanzi.