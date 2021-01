Retour en Colombie pour Jader Valencia

En échec aux Millonarios, l'espoir colombien Jader Valencia était arrivé à Lens à l'été 2019 pour découvrir l'Europe et se relancer. Las, il ne s'est jamais imposé avec l'équipe réserve du racing, et ne compte que deux maigres apparitions dans les groupes de Coupe de France l'an dernier.

Il retourne ainsi en Colombie, six mois avant la fin programmée de son prêt qui devait durer deux saisons. C'est le 3ème départ de ce mercato après la résiliation du contrat de Cyrille Bayala et le prêt de Charles Boli. Didier Desprez est le prochain préssenti (Nîmes ?).

Espèrons enfin que l'intégration de Wuilker Farinez, lui aussi venu des Millonarios, et apparu en fin de match contre Brest, se passe de meilleure manière pour le club et le joueur, actuel gardien de la sélection vénézuélienne.

Prêté par le club colombien Millonarios FC, Jader Valencia ne continuera pas l’aventure lensoise. Très déçu, le joueur retourne en Colombie. Bonne continuation à lui ! — Racing Club De Lens N2 (@National2Rc) January 5, 2021

Source: @National2Rc sur Twitter.