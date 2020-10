Officiel: Manuel Perez retourne dÃ©finitivement Ã  Grenoble

Dans les dernières heures du mercato, le RC Lens et Grenoble se sont mis d'accord pour le retour de Manuel Perez dans son précédent club. Le transfert n'a probablement pas donné lieu à une indemnité de transfert.

Manuel Perez, bien qu'étant apparu à plusieurs reprises dans les fins de matchs cette saison, était barré par Y. Cahuzac, C. Doucouré, et S. Fofana. Le club a certainement choisi de conserver la quatrième place dans la hiérarchie des milieux de terrain défensifs aux jeunes du groupe PRO2. David Pereira Da Costa, Ryan Merlen, et Boris Enow pourront plus facilement apparaitre dans le groupe, à moins d'un ambitieux retournement de situation.