Officiel: Gaëtan Robail prêté un an à Guingamp

Nouvelle officialisation en cette ultime journée de mercato: Gaëtan Robail s'en va retrouver du temps de jeu en Ligue 2, à Guingamp. Il y est prêté, sans option d'achat, pour toute la saison.

G. Robail n'était spécialiste d'aucun poste offensif de la tactique employée par Franck Haise cette saison. Habitué au flanc gauche de l'attaque, il aurait pû être utilisé en soutien d'I. Ganago, où se concurrencent déjà F. Sotoca, C. Jean, et S. Banza, en plus d'A. Kalimuendo, arrivé aujourd'hui. Un cran plus bas, c'est son compère T. Mauricio qui fait office de doublure de G. Kakuta, où le jeune David Pereira Da Costa est également apprécié.