Quatrième (au mieux) dans la hiérarchie des milieux, Manuel Perez envisage un retour à Grenoble (L2), selon L'Equipe. Les négociations sont en cours et tout s'accèlère lors de cette dernière journée du marcato.



Du côté de La Voix du Nord, on estime que c'est fait pour Gaëtan Robail, qui va être prêté pour un an (sans option d'achat), à Guingamp (L2).



Le club doit encore communiquer pour officialiser ces mouvements.