Officiel: Arnaud Kalimuendo prÃªtÃ© Ã  Lens

Comme attendu, le club a officialisé ce midi la venue, en prêt, d'Arnaud Kalimuendo. Cet attaquant de 18 ans, international français U19 et U20 arrive du Paris Saint-Germain, avec qui il avait joué contre Lens en Ligue 1 en septembre dernier et en Coupe Gambardella plus tôt dans l'année. Son profil vient concurrencer les autres attaquants déjà en place, dans un registre plus proche de celui d'I. Ganago.

Enfin, le club mentionne bien une option d'achat, qui pourrait être plus difficile que prévu à lever (voir notre article précédent) en fin de saison. Le joueur vient en effet également de prolonger son contrat avec le PSG, jusqu'en 2024.