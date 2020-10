Un prÃ©-accord plutÃ´t qu'une option d'achat pour Kalimuendo?

Arnaud Kalimuendo va être selon toute vraissemblance officialisé aujourd'hui par le RC Lens. L'attaquant parisien va être prêté pour un an avec une "option d'achat", qui n'en sera pas vraiment une.

Selon Téléfoot, "le PSG va garder quand même un contrôle sur le joueur. Lens pourra acheter le joueur en fin saison seulement si PSG donne le feu vert". Habituellement, une option d'achat signifie que les trois parties se sont mises d'accord sur un montant de transfert, et un contrat pour le joueur. Le club acheteur pouvant, ou non, lever l'option quand il le souhaite aux conditions négociées avant son prêt.

Ici, le PSG garderait donc le contrôle sur la faisabilité de la transaction. On imagine donc les clubs simplement d'accords sur une indemnité de transfert.

Le board lensois a depuis l'année dernière systématiquement négocié des options d'achat pour les joueurs prêtés. C'est même le cas pour Gaël Kakuta avec Amiens, l'option étant liée à des objectifs de performance et de temps de jeu. Cela, sans doute, pour éviter l'effet "mercenaire".

En ce qui concerne Kalimuendo, cela réduit considérablement la possibilité de conserver le joueur en Artois à l'issue de la saison: S'il est performant, le PSG voudra le récupérer. S'il ne l'est pas, le racing ne voudra pas lever l'option. Et entre deux, une zone grise où le joueur voudra poursuivre sa carrière en s'étant révélé utile à Lens, sans pour autant confirmer les espoirs placés en lui du côté du vice-champion d'Europe...