Le RC Lens attends Kalimuendo

Le RC Lens va officialiser ce jour, le dernier du mercato, la venue d'Arnaud Kalimuendo (PSG), pour un prêt d'un an qui devrait être assorti d'une option d'achat.

Le joueur a passé sa visite médiale dimanche soir (et préparé les mises à jours de ses réseaux sociaux!), mais ne devrait pas s'attarder à la Gaillette, puisqu'il va rejoindre en rassemblement l'équipe de France U20. Attaquant de 18 ans, il n'a joué qu'une seule rencontre en L1 cette saison, contre... Lens. Plus tôt dans l'année, il avait été repéré par le staff lensois, en Coupe Gambardella. Il viendra concurrencer les autres attaquants du groupe, Simon Banza et Corentin Jean en tête, Ignatius Ganago et Florian Sotoca conservant probablement une longueur d'avance dans la hiérarchie.

Dans le sens des départs, c'est surtout celui de Gaëtan Robail qui devrait se concrétiser. Il devrait être prêté à Guingamp (sans option d'achat).

Sauf départs de dernière minute, la situation semble au point mort pour Cyrille Bayala et Aleksandar Radovanovic. Le premier a réintégré le groupe contre Sant-Etienne. Le second pourrait également revenir dans les plans de Franck Haise si aucune offre n'était faite.

Le groupe s'entrainera sans ses internationaux jusqu'à jeudi, avec un match amical programmé à huis-clos contre Chambly. Ils bénéfiecront ensuite de quelque jours de vacance avant de préparer le derby, dimanche 18 octobre à 21h00.