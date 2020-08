Les conditions du transfert de Seko Fofana

Annoncé dans les colonnes de L'Equipe en fin de semaine denrière, Seko Fofana a bel et bien signé au Racing! Paraissant en premier lieu inabordable pour un club promu en L1, Joseph Oughourlian a encore consenti un effort financier pour réaliser ce qui constitue le transfert record du club.

C'est en tout cas ce que l'on a pû lire entre les lignes de la déclaration d'Arnaud Pouille sur le site officiel:

AP: "C’est l’investissement le plus important réalisé par le club. L’engagement de notre propriétaire s’est donc encore évidemment manifesté concernant ce transfert et je me dois de le rappeler et de l’en remercier."

Ainsi, alors que Fofana était estimé à plus de 9M€, une enveloppe de 15M€ était plutôt demandée par son club d'Udinese en lui attribuant un bon de sortie au début de l'été. Des concurrents en Serie A, dont l'Inter, étaient intéressés un temps.

C'est finalement pour 8,5M€ cash, avec 1,5M€ de bonus, que Fofana s'est engagé. Ces bonus sont conditionnés à un double maintien en L1 (de 2020 à juin 2022 et se présentant donc au championnat de Ligue 1 2022-2023), avec une participation de Seko Fofana dans un nombre minimal de matchs (probablement 40 ou 50).



Un pari donc intelligemment mesuré pour les dirigeants lensois: Tout comme le prêt avec option d'achat automatique de Gaël Kakuta, ces conditions permettent au groupe de Franck Haise de considérablement gagner en qualité dès cette saison charnière.

Et si d'aventure, le racing se maintenait, les divers bonus ne pèseraient guère dans le budget d'un club qui évoluera en Ligue 1 pour la seconde, ou troisième saison consécutives...