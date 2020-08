Seko Fofana, arrivÃ©e imminente Ã  Lens

Seko Fofana va bel et bien arriver à Lens, selon L'Equipe du jour. Un transfert d'environ 10M€, bonus compris, est évoqué, et qui devrait se finaliser lundi après la visite médicale du joueur.

Il s'agirait du record de dépense pour un seul joueur pour le RC Lens, loin devant les 6M€ de Sidi Keita, Ignatius Ganago (arrivé cet été), et Olivier Dacourt, même si ces chiffres sont à mettre en corrélation avec l'inflation.

Fofana est un milieu défensif dynamique qui devrait solidifier l'entrejeu lensois aux côtés de Cheick Doucouré ou Yannick Cahuzac.