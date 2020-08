Un intÃ©rÃªt passÃ© de Dijon pour Aleksandar Radovanovic

Moins apprécié par le staff que par les supporters, Aleksandar Radovanovic a été l'objet de plusieurs rumeurs de transfert cette année.

L'Equipe reconfirme ce jour un intérêt, désormais passé, du DFCO pour le défenseur central lensois, mais la piste a donc été abandonnée. Radovanovic constitue le premier choix en matière de remplaçant en défense centrale, barré par Medina, Badé et Gradit. Du côté de Dijon, on cherche néanmoins toujours une recrue, après les départs (Aguerd, Rennes) et absences (Coulibaly, blessé) de plusieurs titulaires.