Seko Fofana, nouvelle prioritÃ© du RC Lens

Ce matin dans l'Equipe, un long article sur Seko Fofana, le milieu de terrain de l'Udinese (Italie, Serie A), qui clame son envie de rejoindre le RC Lens. Après l'arrivée d'Issiaga Sylla hier, le racing souhaite cloturer son mercato avec une sentinelle.

Ancien jeune prodige et international français en sélections U16 à U19, il a été formé à Lorient, avant de partir rapidement pour Manchester City. Prêté par la suite à Bastia, il y a connu Yannick Cahuzac et Jean-Louis Leca.

Seko Fofana serait une recrue de premier plan, lui qui sort de plusieurs saisons abouties en Italie. Désormais, ce milieu de terrain box-to-box de 25 ans souhaite évoluer à nouveau en France. Un dénouement est attendu avant la reprise du championnat, mais le transfert pourrait se faire à nouveau via un prêt avec option d'achat, le joueur étant évalué à plus de 9M€.