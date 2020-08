Officiel: Issiaga Sylla prÃªtÃ© Ã  Lens

Le défenseur latéral gauche Issiaga Sylla est officiellement prêté au RC Lens par... Toulouse, qui a déjà fourni l'arrière garde du racing avec Clément Michelin, Steven Fortès, et Yannick Cahuzac ces dernières années, et malgré sa descente en Ligue 2 en avril dernier.

Il s'agit d'un joueur qui a fait ses preuves en Ligue 1, et qui viendra concurrencer Massadio Haïdara suite aux blessures de Cheick Traoré et Charles Boli. Suivi depuis le début du mercato, la situation de l'effectif lensois et celle du TFC en L2 a donc poussé les dirigeants des deux clubs à un deal assorti d'une option d'achat "quasi-automatique" selon les indiscrétions.

Les réactions sont déjà à retrouver sur le sitte officiel du club : https://rclens.fr/fr/news/mercato-contrat-pret-issiaga-sylla-signature-interviews-arnaud-pouille-franck-haise-20200813