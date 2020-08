Officiel: Arial Mendy transfÃ©rÃ© au Servette de GenÃ¨ve

C'était prévu depuis quelques jours, le départ d'Arial Mendy au Servette de Genève (Suiise, D1) est désormais officiel.

C'est un transfert sec pour le sénégalais qui n'était plus désiré au club. Proche d'Ajaccio il y a un mois, le mouvement n'avait pas abouti, et le joueur avait été prié de s'entrainer avec l'équipe réserve.

Le RC Lens va de toute façon s'activer sur le marché pour recruter un arrière gauche, après les blessures conjuguées de Charles Boli (utilisé en piston gauche à quelques reprises l'an dernier) et Cheick Traoré (utilisé à gauche durant la préparation).