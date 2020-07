Bayala, Boura et Mendy sur le dÃ©part

Les mouvements dans le sens des arrivées quasiment terminés (on n'attends plus qu'un milieu défensif), le RC Lens accèlère sur les départs. Pour rappel, Franck Haise souhaite s'appuyer sur un groupe de 21 joueurs de champs, plus 3 gardiens. Il en dispose actuellement de presque une trentaine, tout postes confondus.

Arial Mendy, qui s'entraine avec les PRO2, devrait partir en Ligue 2 ou à l'étranger, selon La Voix du Nord. Le joueur souhaitait rester et a refusé l'AC Ajaccio, qui s'est reporté depuis sur un ancien lensois, Quentin Lecoeuche (Lorient).



Cyrille Bayala lui, est toujours convoité, également du côté d'Ajaccio, où il était prêté la saison dernière. MaLigue2.fr reconfirme des contacts entre les différents partis. Un nouveau prêt pourrait être une solution pour l'ailier qui aurait pû néanmoins tenter de faire sa place dans le groupe en Ligue 1. Sa saison avait été réussie en Corse, où il a terminé sur les talons du racing en championnat.



Enfin, le jeune Ismaël Boura, pourrait trouver du temps de jeu au Mans. Relégués en National 1, les manseaux lui permettront de s'aguerrir en prêt, si cela se concrétisait.