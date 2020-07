Arial Mendy Ã©cartÃ© du groupe

Proche de partir pour Ajaccio (L2), avec qui le racing avait trouvé un accord, Arial Mendy, va être écarté du groupe, selon L'Equipe.

Le latéral gauche sénégalais était lui aussi tombé d'accord avec le club corse, mais a finalement fait machine arrière, avance toujours le quotidien sur son site internet. Du côté des dirigeants lensois, cette décision entre également en écho avec un "comportement jugé insatisfaisant" la saison dernière.

Le RC Lens ne dispose pas, et ne recrutera à priori pas, d'autre arrière gauche de métier que Massadio Haïdara et Arial Mendy. Dans un système en 3-5-2, Charles Boli et Facundo Medina seraient amenés à suppléer Haïdara. Arial Mendy, qui aurait pensé essayer de gagner sa place, devra se trouver un nouveau point de chute. Il s'entrainera avec le groupe PRO2 de Yohan Démont.