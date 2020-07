Les premiÃ¨res impressions d'Ignatius Ganago

Le club a mis en ligne les premières impressions d'Ignatius Ganago, nouvel attaquant lensois qui arrive en provenance de l'OGC Nice.

Le jeune joueur semble assez peu à son aise au début de cette vidéo, mais les séquences suivantes donnent un éclairage beaucoup plus intéressant sur son transfert:



I. G. : "Mon agent me parle de Lens, un soir à trois jours de la fin du mercato. Il me dit qu'ils me veulent tout de suite. Je ne m'attendais pas à ça, c'est vrai que je cherchais un club où j'allais avoir du temps de jeu. Je cherchais un truc où j'allais jouer tout le temps!

Je me suis renseigné, je l'ai rappelé, et c'est comme ça que ça s'est fait."

On peut donc comprendre que cette piste a été exploitée très rapidement, après les échecs sur Adrian Grbic, et les difficultés à prévoir pour Enzo Crivelli (en lice avec son club d'Istanbul pour être européen la saison prochaine). La direction sportive tenait également de toute évidence à faire un joueur qui pourra être présent au club avant la pause du mercato en France.

Ignatius Ganago a donc choisi Lens, où il s'attends à avoir un temps de jeu plus conséquent qu'à Nice, malgré deux saisons honorables. Le joueur semble avoir confiance en ses capacités, en plus de son expérience de la Ligue 1 qui fait défaut à l'effectif lensois actuellement.



Enfin, on peut légitimement penser qu'I. Ganago s'est avant tout tourné sur son désormais ex-coéquipier, Wylan Cyprien, pour lui parler du club. Ce dernier ne devrait pas, par ailleurs, rester niçois non plus très longtemps. Il a été placé sur la liste des transferts par ses dirigeants, et serait actuellement courtisé par l'Olympique Lyonnais. Un montant estimé à 15M€ qui pourrait aussi voir le racing en récupérer une partie.