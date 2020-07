GaÃ«l Kakuta: Les conditions du deal avec Amiens

Le président amiènois Bernard Joannin a apporté des précisions sur le deal opéré avec le RC Lens pour Gaël Kakuta. Le milieu offensif est revenu ce mardi dans son club formateur, sous la forme d'un prêt payant avec option d'achat;



Mais cela n'est pas tout: Le montant du prêt et déjà avancé par le RC Lens s'élève à 1,7M€; L'option d'achat elle, est automatique en cas de maintien du racing en L1, et avoisinerait les 4M€. Un transfert en somme à 5,7M€ si le RC Lens évolue ces deux prochaines saisons en Ligue 1, alors qu'Amiens est assuré de récupérer 1.7M€, et éventuellement son joueur, en cas de descente... Le premier scénario, s'il a l'avantage d'étaler le montant sur deux saisons pour le racing, constitue tout de même une vente très bien négociée par le président picard.