Une derniÃ¨re recrue cherchÃ©e au milieu

Avec les arrivées de G. Kakuta et I. Ganago, le RC Lens a quasiment bouclé son mercato dans le sens des arrivées. Un dernier renfort, cherché de longue date, au poste de milieu défensif, est encore attendu.

Après avoir tenté Kévin N'Doram, finalement parti à Metz, cette sentinelle ne devrait pas être non plus Azor Matusiwa. Lassés par les demandes excessives de Groningen concernant le prix de son joueur, les dirigeants lensois ont mis fin au dossier. Cette sentinelle ne devrait pas non plus être le jeune Gélin de Rennes. Ce défenseur polyvalent n'est pas un spécialiste du poste recherché.



La seule piste connue à l'heure actuelle mène à Brest et à Haris Belkebla (photo). Le racing aurait tâté le terrain avec une offre, balayée aussitôt par le club breton.

Mais, malgré la pause du mercato en France, il reste donc du temps au Racing pour s'étoffer à ce poste qui peut déjà compter sur Yannick Cahuzac, Cheick Doucouré (promis à des postes de titulaires), et Manuel Perez.

Dans le sens des départs, c'est le cas de Jules Keita qui devrait prochainement être réglé, avec un prêt en direction de Sofia. Si d'autres départs sont à planifier (notamment en défense), le racing n'est également pas encore attaqué sur d'autres de ses joueurs. Un calme qui devrait durer encore quelque semaines.

Le premier match amical du RCL aura lieu jeudi prochain à 17h00 à huis-clos, contre Le Havre (L2). Il devrait s'agir d'une double confrontation, permettant à Franck Haise d'effectuer une revue d'effectif.