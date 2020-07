Thomas Vincensini vers le SC Bastia?

Thomas Vincensini pourrait vite repartir en Corse, pour le SC Bastia, promu en National 1.

L'information a filtrée dans le milieu du club corse, et a été semble-t'il vérifiée via un tweet par Laurent Mazure de MaLigue2. Le RC Lens perdrait celui qui était considéré comme le sparing-partner de Jean-Louis Leca, et qui avait récemment prolongé d'un an. Il serait prêté, ce qui pose certaines questions en regard de cette prolongation. Le poste de numéro 3, reviendrait donc à Didier Desprez, qui entre lui dans sa dernière année de contrat.