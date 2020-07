La cÃ´te d'Azor Matusiwa grimpe

Lens et Azor Matusiwa sont toujours d'accords pour un transfert, mais son club Groningen vient de voir débarquer un nouveau prétendant: Le FC Metz, qui a proposé 4M€.

L'offre messine est-elle pour autant sérieuse? Les lorrains étaient opposés aux lensois sur le dossier N'Doram, qui a choisi de rester à Metz. Hors, lourdement blessé, il ne sera guère disponible cette saison. Mais il est également possible que les dirigeants messins se soient volontairement tournés vers cette piste, de manière à faire monter les enchères, comme les lensois l'ont fait avec N'Doram auprès de l'AS Monaco...



Un dénouement rapide serait encore possible si les dirigeants du RC Lens relevaient leur offre (la précédente atteignant les 3M€). Le mercato français se mettant en pause ce vendredi, et Groningen ayant déjà fait trainer le dossier, les signaux ne sont guère positifs.

Source: M. Lonjon