German Mera aussi dans le viseur de Lens?

Après Facundo Medina, une autre rumeur en provenance d'Amérique du Sud, cette fois-ci à nouveau de Colombie. German Mera, défenseur central de 30 ans, serait pisté par le RC Lens, selon des médias colombiens et notamment Antenna2.

German Mera est auparavant passé par la Jupiler League (Belgique) et joue actuellement au Junior FC. Il serait pisté en MLS et au Mexique. Avec Jader Valencia, et Wuilker Farinez, le RC Lens pourrait jouer la carte d'un îlot de joueurs originaires d'Amérique du Sud. Une façon d'éviter le melting-pot catastrophique d'il y a 3 ans, sans s'affranchir d'opportunités extérieures ou du réseau des Milonarios.





Source : https://www.antena2.com/futbol/liga-aguila/se-desarma-junior-llegan-ofertas-por-seis-jugadores