Le mercato du RC Lens entre dans une seconde phase

Avec le mois de juillet, le mercato du RC Lens va entrer dans une seconde phase. Celui-ci, qui ne se terminera que le 5 octobre, avait néanmoins commencé dès le lendemain de l'officialisation de la montée, fin avril. Après 2 mois de tractations, certains dossiers pas encore clôturés devraient repartir.

De son côté, Jonathan Clauss a rejoint la Gaillette lundi. Après quelques jours de repos et une fête avec ses désormais ex-coéquipiers de Bielefeld, promu en Bundesliga, le latéral offensif et ailier droit a fait connaissance avec sa nouvelle équipe.



Autre joueur dont la signature a fuitée depuis de longues semaines, Loïc Badé, jeune propect havrais au poste de défenseur central. Le HAC a officialisé son départ, et l'on attends désormais du mouvement quant à sa signature dans l'Artois d'un jour à l'autre.

En revanche, si rien ne se passe d'ici la fin de la semaine prochaine, il y aurait fort à parier que l'opération n'est capotée.

Toujours en défense, une rumeur venue d'Argentine, celle entourant Facundo Medina. On en sait désormais plus sur ce très prometteur argentin de 21 ans.

D'abord présenté comme un puissant latéral, il serait en fait plus à l'aise dans un rôle de défenseur central axe-gauche. Ses qualités balle au pied en feraient un atout idéal dans l'idée du 3-5-2 de Franck Haise.

Il s'agirait donc, en somme, du penchant gaucher de Jonathan Gradit. Aleksandar Radovanovic serait le premier concerné par son arrivée. Steven Fortès et Zackaria Diallo devant se disputer la dernière place en défense dans l'état actuel de l'effectif.

Reste à savoir les modalités de son transfert. Estimé à 5M€, F. Medina est destiné à l'Europe dès cette année. Si le RC Lens raflait la mise, ce serait un beau coup de la part de l'équipe de F. Ghisolfi, qui clôturerait d'un coup le chantier défensif.

A Groningen, Azor Matusiwa est toujours en conflit avec ses dirigeants pour son départ. Le dossier devrait encore prendre du temps avant de se décanter...

Mais c'est surtout via l'officialisation, pour la troisième fois en deux mois, de la descente de l'Amiens SC en Ligue 2, que le dossier Kakuta lui, devrait enfin trouver une issue favorable. Les amiènois se sont renforcés à son poste, et plus rien ne semble empêcher le retour au bercail du meneur de jeu.

Une chance, car les brestois ont vérouillé Haris Belkebla, ciblé aussi comme plan de secours au milieu de terrain. Ils ont en revanche abandonné la piste Adrian Grbic, jugé trop cher à 10M€.



Le RC Lens semble aussi refroidi par les demandes clermontoises, qui misent sur un club anglais ou allemand pour opérer une plu-value sur leur buteur.

Enzo Crivelli, est donc désormais pisté en Turquie, mais suscite plus d'interrogations.