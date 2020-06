Une nouvelle piste Ã©tudiÃ©e au poste de sentinelle

Après l'échec sur Kévin N'Doram (parti à Mtez), et les négociations difficiles avec Groningen concernant Azor Matusiwa, on apprends que la piste menant à Pathé Ciss serait étudiée à Lens.

Ce joueur sénégalais, issu de l'académie Diambars, a évolué en Liga 2 la saison dernière, et arrive en fin de contrat avec son club portuguais de Madeira. Agé de 26 ans, son profil semble nettement moins intéressant que N'Doram et Matusiwa. Si cette piste a existé au RC Lens, elle était peut-être plutôt prévue dans un cadre "Ligue 2".

Pour ce mercato, le RC Lens est encore à la recherche de 4 recrues, une par ligne: Un défenseur central, un milieu de terrain sentinelle, un milieu offensif (Kakuta ?), et un attaquant (Crivelli, Gbic).

Wuilker Farinez (gardien) et Jonathan Clauss (latéral offensif droit) ont déjà signé. Corentin Jean été transféré définitivement alors que Thomas Vincesini et Massadio Haïdara devraient prolonger.

Source: Goal.