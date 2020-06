Enzo Crivelli plutÃ´t qu'Adrian Grbic?

Selon La Voix du Nord, Enzo Crivelli serait devenu la nouvelle cible prioritaire du RC Lens sur le front de l'attaque.

Jugé trop cher (Clermont demande 8 à 10M€), Adrian Grbic semble s'éloigner... Mais le mercato sera long. Un attaquant plus confirmé a cependant toujours été la première idée de la direction sportive du racing. Et Enzo Crivelli semble plus accessible: Après une bonne saison en Turquie, le franco-algérien est estimé à 5 ou 6M€.

Au chapitre des autres atouts du puissant attaquant, un profil de pivot qui ressemble à celui de Florian Sotoca, qui en deviendrait la doublure. Dans un schéma à deux attaquants, le plus mobile Simon Banza serait préféré à Gaëtan Robail pour le compléter. Crivelli a aussi cet atout d'avoir évolué à Bastia, et de bien connaître Jean-Louis Leca et consorts: Un autre signe de l'influence corse au-delà du vestiaire?



Probable, mais il faut aussi souligner le rôle de l'agent du joueur: Stéphane Courbis, "fils de" Rolland Courbis , qui compte parmis ses clients de nombreux noms passés, ou évoqués du côté du racing ces dernières années: Wylan Cyprien, Jonathan Gradit, Jessy Deminguet, ou encore Clément Chantôme et Nicolas Saint-Ruf... Alors, réelle piste ou déjà une solution de facilité avec un repli sur un réseau bien connu?