Valentin Belon continue son prÃªt Ã  Laval

C'est officiel également, annoncé par les deux clubs: Valentin Belon va continuer son prêt à Laval.

Le gardien de but né à Béthune terminera donc son contrat avec le racing en prêt, et, à moins d'un improbable concours de circonstances, ne jouera plus sous le maillot lensois. Il avait notamment évolué en Ligue 1 sous les ordres d'Antoine Kombouaré, avant de disparaître des plans au profit de Jérémy Vachoux et Nicolas Douchez, entre autres.