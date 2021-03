Les supporters du RC Lens perdent l'un de leur fidèles en la personne d'Alfred Wuilbaut, habitué de la Marek.

Alfred est décédé à l'âge de 87 ans et a été par le passé président de la section Violaines et membre des Captain Siko ou encore Excel'Lens. La rédaction adresse toutes ses condélances à sa famille et à ses proches.

Ses funérailles auront lieu à Herlies, ce vendredi.

Photo : David Wambre.