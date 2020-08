Podcast: Culture Sang et Or arrive grâce à la Fédération Lens United

Après Lens Talk, c'est la Fédération Lens United qui lance un podcast, avec une émission prévue tout les lundi, dès aujourd'hui à partir de 20h00, et avec le jeune mais très en vue Loïc Badé comme invité.

L'événement nommé Culture Sang & Or sera à suivre sur facebook, et sur le site de la fédération: http://www.federation-lens-united.fr

Un projet à saluer au même titre que Lens Talk, alors que le club vient de remonter en Ligue 1, et que les initatives de supporters doivent tout autant se montrer au niveau et contribuer à la notoriété et la vie du club.

Cependant, une fois n'est pas coutume, le club a choisi de soutenir l'initiative de la Fédération, et ce au contraire d'autres projets plus modestes, peut-être moins en lien direct avec celui-ci et donc plus indépendants. Un moyen de garder un droit de regard, voulu ou non, sans nul doute.