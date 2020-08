MPG: Que tirer du RC Lens en L1?

Mon Petit Gazon, alias MPG, est cette fantasy league qui vous permet de vous adonner à vos envies de coaching en toute simplicité, jovialité... et parfois perversité ou mauvaise foi. Pour ceux que Football Manager rebute, MPG se propose surtout de rendre des couleurs à vos lundi matins au bureau. MadeInLens et Laurent du site spécialisé fantasy-coach.fr se sont alliés pour vous proposer, experts lensois ou non, un état des lieux des joueurs du racing... Bonne lecture et à vos mercatos!

Les blessés



Tout d'abord, deux noms à éviter, malheureusement, pour vos ligues débutant rapidement.

Charles Boli et Cheick Traoré sont blessés assez lourdement (2 et 5 mois). A éviter impérativement pour les ligues commençant maintenant!

Gardiens



Les joueurs de MPG se souviendront de J-L. Leca, qui en 2019 était apparu dans le newsletter officielle de MPG, suite à un arrêt réflexe assez incroyable. A 35 ans, le corse entre dans sa dernière année de contrat au racing.

Les dirigeants lensois lui ont donc accolé cette saison Wuilker Farinez, gardien international vénézuélien très prometteur.

Si son intégration se passe bien, il pourrait mettre Leca sur le banc d'ici l'hiver. C'est néanmoins mal parti: Il a débarqué de Colombie avec le Covid, et n'a joué que 45 minutes en préparation!



C'est pourquoi les deux gardiens lensois devraient être achetés de paire ou avec un autre titulaire, la concurrence faisant que leur temps de jeu n'a rien de certain sur la saison. Si vous êtes dans une ligue courte, J-L. Leca doit démarrer titulaire. Mais attention, le racing affrontera le PSG dés la 2eme journée... Quoiqu'il en soit, Leca devrait rester une bonne pioche comme 2ème gardien à partir de septembre.

Défenseurs



Latéraux

Le RC Lens prévoit de jouer en 3-5-2 cette saison. A gauche, Massadio Haidara devrait se contenter de taches défensives. Issiaga Sylla vient juste d'être recruté. Il est difficile de savoir lequel des deux tirera son épingle du jeu... A éviter pour cette raison sur MPG.



A droite la saison passée, Clément Michelin, l'ancien toulousain, a réalisé une saison très intéressante malgré quelques défauts sur ses centres. Mais il est en concurrence avec Jonathan Clauss, qui semble lui être passé devant, mais que MPG positione au milieu de terrain...

Si jamais Michelin venait à reprendre sa place de titulaire, cela pourrait devenir intéressant sur MPG, mais je ne parierai pas sur lui avant septembre, d'autant plus qu'une rumeur de transfert en Allemagne est apparue cette semaine.



Défenseurs centraux

Cela a été le gros chantier de cet été à Lens. Zackaria Diallo et Steven Fortes ont connu des difficultés la saison dernière, on les évitera sur MPG aussi!

Le jeune Loic Badé arrive du Havre, mais c'est son 1er contrat professionnel. Il a gagné sa place durant la préparation et pourrait constituer une bonne surprise.

A 3M€, peut-etre un joueur à tenter? Il risque en tout cas d'être souvent titulaire.



La valeur sûre devrait s'appeller Jonathan Gradit. Les circonstances ont fait qu'il n'a pas autant de temps de jeu que ça l'an dernier, mais il devrait tenir l'axe-droit cette année. On l'a dit performant à Caen il y a deux ans, on espère de lui aussi bien qu'alors.



Enfin, dans l'axe-gauche, Aleksandar Radovanovic devrait faire les frais de l'arrivée de LA recrue de l'été à Lens: Facundo Medina, un prometteur argentin de 21 ans.

Défenseur-relanceur, on le dit dur sur l'homme et habile balle au pied. C'est une plu-value dans l'effectif lensois, et dans MPG, ça pourrait être une bonne surprise, surtout à 6M€. Un titulaire en puissance, qui sera sollicité, et à moindre coût?

Il faudra en tout cas clairement le préférer à Diallo ou Radovanovic, qui se batteront pour glaner du temps de jeu, et qui disposent encore de leur côte "L2"...

Milieux



Attention au milieu: Gaëtan Robail, grosse côte "L2", est quasiment écarté du groupe... il a joué en équipe réserve le dernier match amical de celle-ci, et son rôle sur le terrain n'a pas sa place dans le 3-5-2 du coach.

Grosse recrue l'année dernière, il se retrouve virtuellement sur la liste des transferts, même si cela n'est pas dit publiquement.



A sa place, les grosses recrues s'appellent Gaël Kakuta, et Seko Fofana, officialisé ce mardi! La prochaine mise à jour des effectifs Mon Petit Gazon est très attendue...

Kakuta, les joueurs de MPG le connaissent d'Amiens ces dernières saisons. Il devrait jouer le même rôle prépondérant cette année à Lens. Un titulaire en puissance en tout cas.



Derrière, Cheick Doucouré devrait compter sur sa polyvalence, il peut en effet jouer en défense centrale également. Lui et Yannick Cahuzac se partageront une place aux côtés de Fofana. Doucouré peut nénamoins être une belle suprise, on attends de lui d'exploser en L1.



En piston droit, Jonathan Clauss pourrait être un bon pourvoyeur de centres. Vraiment dommage qu'il n'ait pas été considéré comme défenseur!



Enfin, sur les petites côtes: David Pereira Da Costa, joueur à 1M€, mais le seul jeune à avoir montré quelquechose cet été. Il devra néanmoins se battre pour apparaitre en L1 devant Cahuzac et Doucouré... sauf blessures de ces derniers.



A éviter? Tony Mauricio, doublure annoncée de Kakuta; Boli, blessé 2 mois; Perez, 4ème dans la hiérarchie des milieux défensifs; Cyrille Bayala, en instance de départ; Et les autres jeunes à 1M€, sauf Da Costa.

Attaquants



Recrue en attaque, l'ancien niçois Ganago, qui devrait profiter d'un maximum de temps de jeu en début de saison. Malgré cela, c'est notre pivot Florian Sotoca qui enquille les buts depuis le mois de février. Dans une attaque à deux, l'un de ceux-là devrait, on l'espère, se montrer efficace.

Simon Banza a lui perdu sa place durant la préparation. Lui et Corentin Jean devraient être des "super-sub", mais la concurrence sera rude et aucun n'a de temps de jeu garanti...



Les autres joueurs à 1M€ présents sur MPG, n'ont aucune chance d'apparaitre en L1 pour l'instant!

