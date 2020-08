DÃ©jÃ  plus de 20000 abonnÃ©s Ã  Lens

Le RC Lens a dépassé la barre des 20 000 abonnements vendus, selon La Voix du Nord.

La vente d'abonnements, particulière cette année en raison du contexte sanitaire, n'a pas non plus été aidée par une semaine de fermeture de la boutique officielle en raison d'une suspicion de cas de Covid, mi-juillet.

Il n'empêche, ce chiffre est déjà en hausse de 20% par rapport au total de l'an dernier (16 000 abonnés environ) et devrait continuer de grimper jusqu'à fin août.

Le club tablerait sur un objectif de 24 à 25 000 abonnements pour cette saison.

Source: La Voix du Nord.