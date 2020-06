Sudâ€™Porters Sang Et Or 65, une nouvelle section dans les PyrÃ©nÃ©es

Après le Grand Est et en attendant la région PACA, c'est dans les Pyrénées que s'est constituée une nouvelle association de supporters lensois, sous le nom Sud’Porters Sang Et Or 65.

Avec Quentin à sa tête, l'association compte se réunir pour regarder les matchs ensemble dans un bar, et organiser quelque déplacements dans l'année. Elle couvrira les zones suivantes:

- Hautes-Pyrénées (65) / Tarbes, Lourdes

- Pyrénées-Atlantiques (64) / Pau, Bayonne

- Landes (40) / Mont-de-Marsan



Si vous habitez donc le Sud, n'hésitez pas à vous rendre sur la page facebook de la section, les adhésions sont ouvertes pour la saison 2020-2021!