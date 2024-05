Lens et la Ligue Conférence: Mode d'emploi

Malgré une dernière soirée de Ligue 1 au goût assez amer dimanche soir, Lens aura droit une seconde année consécutive à de sjoutes européennes. Au moins deux, en tout cas. Mode d'emploi.

Lens est qualifié pour les barrages de la Ligue Conférence

La saison prochaine, c'est le grand changement de formule pour toutes les compétitions européennes, y compris pour la Ligue des Champions. La C4 elle, pour sa quatrième édition, change aussi de nom: Exit la Ligue Europa Conférence, appelons-la désormais simplement Ligue Conférence.

Techniquement, il n'y a aucun qualifié direct pour la phase principale de la C4 (appelée phase de ligue, et qui remplace l'ancienne phase de groupes). Le représentant français, et donc le racing la saison prochaine, entre directement dans le dernier tour de qualification, appelé barrages. Certains clubs doivent passer par trois tours de qualifications, avant d'accéder aux barrages. Comme le représentant du Lichtenstein, le FC Vaduz, par exemple.

Les barrages

Il faudra simplement se défaire, en un aller-retour, de l'adversaire désigné. Le tirage au sort aura lieu le 5 août. Les matchs auront lieu les jeudi 22 et 29 août. La saison passée, le LOSC avait hérité de Rijeka, un représentant croate. La saison précédente, Nice avait écarté le Maccabi Tel-Aviv (Israël). Malgré un parcours en Ligue des Champions, Lens ne devrait vraisemblablement pas avoir le statut de tête de série pour le tirage. Et Chelsea, 6ème en Premier League, fait déjà figure d'épouvantail dans la compétition.

Format complet en cas de qualification

En cas de qualification, Lens arrivera donc dans la phase principale de la compétition. Le format est très similaire à celui de la nouvelle formule de la C1 et de la C3. Sauf que les clubs ne joueront que six matchs, au lieu de huit pour les "grandes" coupes.

36 clubs seront alors engagés dans une poule unique. Chacun jouera six rencontres, trois à domicile et trois à l'extérieur... contre six adversaires différents, tirés au sort et triés en chapeaux en fonction de leur coefficient UEFA.

En d'autres termes, Lens rencontrera trois clubs de niveaux différents à Bollaert, idem à l'extérieur. Mais plus question de matchs aller et retour comme cette saison en C1.

Comme pour la Ligue Europa, les matchs auront lieu le jeudi, d'octobre à décembre.

Les huit meilleurs clubs se qualifieront pour les 8èmes de finale. Les clubs classés de 9ème à 24ème (sur 36) joueront un nouveau barrage, avant d'éventuellement rejoindre les 8èmes. A ce stade, il n'y a plus de reversement depuis la Ligue Europa.

Ces deux dernières saisons, les représentants français s'étaient arrêtés en quart de finale. Le LOSC face à Aston Villa au printemps dernier, et Nice, un an auparavant, face au FC Bâle où explosait alors Andy Diouf.

Mais avant cela, rendez-vous déjà, en ce mois d'août pour le tirage au sort puis les barrages!