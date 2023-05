Classement de Ligue 1: Lens second, qualifié pour le 3ème tour préliminaire de la Ligue des Champions

Le RC Lens, toujours second en L1 suite à sa victoire face à Reims, est désormais à minima assuré d'être présent pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions.

Lens compte deux points d'avance sur l'OM, qui a battu Angers au Vélodrome dimanche soir (3-1) après avoir été menés. Lens n'a pas de joker, l'OM ayant recollé à la différence de but également (+32 à Lens, contre +30 à Marseille). Les trois derniers matchs de la saison auront comme dernier enjeu la conservation de cette seconde place, synonyme de qualification directe pour la phase de groupe de Ligue des Champions.

Monaco, qui a concédé le nul face au LOSC, est distancé pour le podium et ne reviendra plus (10 points de retard). Le LOSC continuera son rôle d'arbitre en recevant l'OM, samedi soir.

La troisième place elle, pourrait être qualificative directement pour la C1. Pour cela, la vainqueur de la Ligue Europa doit déjà être qualifié pour la Ligue des Champions via son championnat. Cas possible avec la Juventus et l'AS Roma en Italie, plus compliqué pour Leverkusen en Allemagne. Le FC Séville lui, est distancé en Liga.



Si elle ne l'est pas, il faudra en passer par deux tours avant d'accéder à la phase de groupe de la C1. En cas d'échec, le club est reversé dans la même phase, en Ligue Europa. L'an passé au mois d'août, Monaco avait échoué face à Eindhoven, qui avait lui-même laissé échapper la qualification face aux Glasgow Rangers en barrages.