Classement de Ligue 1: Lens troisiÃ¨me aprÃ¨s la 32Ã¨me journÃ©e

Fort de son succès à l'issue de sa prestation exceptionnelle face à Monaco, le RC Lens reste troisième du championnat, un point derrière l'OM, et donc cinq devant l'ASM.

Marseille a tenu le rythme dimanche soir en allant s'imposer à Lyon, dans les dernières secondes du match (2-1).



Dans la course à l'Europe (toutes places qualificatives confondues), Rennes et Lille ont encore laissé échapper des points. Lens compte désormais 13 points d'avance sur les bretons (6èmes) à six journées de la fin. En fonction du prochain résultat de Rennes, contre Angers samedi prochain, Lens pourrait mathématiquement valider son retour sur la scène européenne dès le mardi suivant, à Toulouse (match décalé en raison de la qualification toulousaine en finale de la Coupe de France). Un scénario peu probable en raison de la saison calamiteuse des angevins.



Cependant, le choc RCL-OM du 6 mai devrait revêtir cette dimension supplémentaire, en plus d'être évidemment clef dans la course à la qualification directe en Ligue des Champions et à la seconde place du championnat.