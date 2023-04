Classement de Ligue 1: Lens troisième après Paris

Après sa défaite à Paris, le RC Lens descends à la troisième place du championnat, le reste de la 31ème journée n'ayant vu aucun résultat favorable atténuer ce résultat.

L'OM et Monaco en particulier ont largement gagné dimanche, face à Troyes et Lorient (3-1, le score de la journée). Rennes reste aussi dans la course à l'Europe, en disposant de Reims (3-0). Le LOSC enfin l'a aussi emporté face à Montpellier, 2-1.

Lens garde néanmoins encore plus d'une longueur d'avance sur ses concurrents (de deux points sur Monaco à dix sur Rennes, sixième) - except Marseille, qui dispose d'un point d'avance et d'une différence de but désormais supérieure. Samedi prochain, le racing accueillera l'AS Monaco à Bollaert-Delelis, pour une première rencontre clef dans la course à la Ligue des Champions.