Classement de Ligue 1: Lens conforte sa seconde place

Le RC Lens peut être satisfait de cette 30ème journée de Ligue 1, avec des résultats favorables dans la course à l'Europe, avant le déplacement à Paris samedi, qui comptera toujours six points d'avance.

Marseille a encore lâché quelques points, à Lorient, avec un score nul et vierge dimanche soir. L'OM est désormais à deux points et offre un petit joker aux lensois dans la course à la Ligue des Champions. Monaco n'a guère fait mieux, en concédant le nul après avoir mené 2-0 à Nantes. La franchise de la principauté est désormais à 5 points.



Plus important dans la course à l'Europe (toutes coupes confondues), le LOSC a perdu à Angers, lanterne rouge, un but à zéro. Conjugué à la défaite de Rennes (3-1, à Lyon), Lens compte désormais 11 points d'avance sur Lille, et 13 sur la sixième place, avec une différence de but largement favorable.



Il faudra ainsi quatre victoires au racing pour acter son retour sur la scène européenne, en ne comptant que ses propres résultats. En fonction de ceux de Rennes, ou du LOSC, l'objectif européen pourrait être rempli avant la fin du mois!