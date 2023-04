Classement de Ligue 1: Lens deuxiÃ¨me

Avec sa solide victoire à Rennes (1-0), le RC Lens fait la bonne opération de la journée et retrouve la seconde place du classement, devant l'OM pour 2 buts.

Les olympiens ont laissé filé des points au vélodrome, face à Montpellier (1-1, vendredi). Monaco, solide aussi, s'accroche pour les places qualificatives en Ligue des Champions (victoire 4-3 face à Strasbourg).

Le LOSC a arraché la victoire face à Lorient (3-1), dans les dernières minutes du match. Les lillois restent néanmoins à 8 points de Lens.



Les rennais, à neuf matchs de la fin, ne pensent probablement plus à la Ligue des Champions. Dix points derrière (plus la différence de but), il leur faudrait reprendre plus d'un point par match à des lensois qui carburent à 2.07 unités/match depuis le début de la saison. L'avenir européen des sang et or ne dépend plus que d'eux.



Le PSG a perdu à domicile face à Lyon (0-1, dimanche soir), et entretient de nombreux doutes, quinze jours avant la réception du racing. Lens pourrait bien regarder devant, en cas de victoire face à Strasbourg, vendredi à Bollaert-Delelis!

1. Paris (66pts, +39)

3. Lens (60pts, +27)

2. Marseille (60pts, +25)

4. Monaco (57pts, +21)

5. LOSC (52pts, +17)

6. Rennes (50pts, +17)