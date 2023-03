Classement de Ligue 1: Lens retrouve le podium

Après sa victoire sur Clermont (4-0), le RC Lens retrouve le podium et se situe désormais à la troisième place de Ligue 1. Le racing a profité de résultats favorables sur toutes les pelouses ce week-end.

Outre de nombreux matchs nuls (Lille, Lyon, Nice, Rennes), on retiendra la victoire du Reims de Will Still à Monaco (1-0), ce qui permet à Lens de passer devant le club monégasque et de creuser en sus la différence de buts (+23 contre +18).



Mais c'est surtout un autre nul, celui de l'OM au vélodorome face à Strasbourg, qui réjouira les supporters qui regardent devant au classement. L'OM, réduit à dix dès la demi-heure de jeu, a mené 2-0 en seconde période, avant que Jean-Eudes Aholou ne signe un doublé en toute fin de match. Marseille est à 2 points de Lens avec une différence de but comparable.

Les places européennes elles, concernent plus que jamais l'OM, Lens et Monaco. Rennes, cinquième (place Europa Conference League), est à 7 points. Le LOSC est sixième à 8 points.

1. Paris (66pts)

2. Marseille (56pts, +24)

3. Lens (54pts, +23)

4. Monaco (51pts, +18)

5. Rennes (47pts, +16)

6. LOSC (46pts, +13)