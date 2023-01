RÃ©my Labeau Lascary passe pro

Rémy Labeau Lascary a signé son premier contrat professionnel avec le club, jusqu'en juin 2026.

Les choses s'accèlèrent pour le jeune attaquant lensois qui vient d'apparaitre successivement face à Nice et Linas-Montlhéry. Il devrait encore avoir l'occasion de se montrer dans les semaines qui viennent avec l'absence d'Adam Buksa, et les récents pépins physiques de Saïd et Sotoca, même si les nouvelles sont plutôt bonnes les concernant.

Agé de 19 ans, il s'engage pour trois ans et demi, gage également des promesses que la direction sportive voit en lui.